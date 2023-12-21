المفتي ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث بجازان

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، بمكتبه بمقر الرئاسة أمس, بحضور النائب للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد, مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة جازان عبدالله بن علي حمدي, والوفد المرافق له من ممثلي الجهات المشاركة والداعمة في ملتقى الأسرة المقام مؤخراً بالمنطقة.

واستعرض حمدي مع المفتي ونائبه ما جرى تقديمه في الملتقى من أوراق عمل ومشاركات وأثر وأصداء الملتقى في المنطقة.

عقب ذلك كرم المفتي مدير الفرع والداعمين للملتقى، مثنيًا على الملتقى وما تم تقديمه فيه.

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