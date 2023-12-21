انت الان تتابع إطلاق وابل من الصواريخ على تل أبيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 12:50 مساءً

دوّت صفارات الإنذار في تل أبيب، اليوم (الخميس)، فيما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها أطلقت وابلًا من الصواريخ على عاصمة "إسرائيل". وذكر طاقم تصوير تابع لـ"رويترز" أنه شاهد اعتراض صواريخ. من جانبها، بيّنت خدمة إسعاف "نجمة داود الحمراء"، أنه كانت هناك عدة أماكن سقط فيها حطام الصواريخ بجنوب تل أبيب، ولكن لم ترد أنباء عن إصابات. وأظهرت عمليات الإطلاق أن "حماس" لا تزال تحتفظ ببعض القدرات الصاروخية طويلة المدى، حتى مع دخول الحرب في غزة شهرها الثالث.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق وابل من الصواريخ على تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.