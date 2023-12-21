تراند اليوم : من بينها وثيقة مهر المؤسس .. شاهد .. رجل الأعمال مساعد بن سيار يعرض وثائق تاريخية نادرة للملك عبدالعزيز وأخته الأميرة منيرة

صحيفة الخليج 365: وثق الهاوي أبو عبدالله المهتم بجمع الوثائق مقطع فيديو مع رجل الأعمال مساعد بن سيار وهو يعرض وثائق تاريخية نادرة.

وعرض بن سيار وثيقة لآل سيار توثق مهر الملك عبدالعزيز ، كما عرض وثيقة أخرى لعملية شراء والده محمد بن سيار وإخوانه في الثميرية مزرعة الأميرة منيرة بنت عبدالرحمن أخت الملك عبدالعزيز بـ 700 ألف ريال فرنسي والسعي 17500 سنة 1371 هجري.

وعرض مساعد بن سيار وثيقة ثالثة تعرض مشترى أسرته من الأمير نواف بن عبدالعزيز آل عبدالرحمن الفيصل بمبلغ 15 لك وهو ما يعادل مليون و 500 ألف عام 1372 هجريا قبل وفاة المؤسس، وكانت البيعة عبارة عن نخل القرينين.

كما عرض بن سيار وثيقة أخرى لشراء مقبرة العود من قبل مفتي المملكة الشيخ محمد بن إبراهيم من والد مساعد بن سيار وأعمامه بمساحة مليون ذراع بمبلغ مليونين و500 ألف ريال عام 1380 هجريا.