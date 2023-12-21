تراند اليوم : شاهد .. ظهور لاعب سابق في نادي النصر فجأة خلف أمير الكويت أثناء أدائه اليمين بمجلس الأمة .. فمن هو؟

صحيفة الخليج 365: تداول نشطاء منصة إكس صورة للاعب النصر السابق العقيد بدر المطوع يظهر خلف أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أثناء وصوله إلى مجلس الأمة لأداء اليمين الدستورية.

وبدر أحمد بدر المطوَّع المولود في 10 يناير 1985 لاعب كرة قدم كويتي، يلعب مع نادي القادسية الكويتي ولعب على سبيل الإعارة لناديي النصر وقطر القطري. ويُعد المطوع أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الكويتي بـ 196 مباراة، وثاني أكثر لاعب مُشاركة مع المنتخبات الوطنية في تاريخ كرة القدم بعد كريستيانو رونالدو.

وأدى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، أمس الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أدى اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة عملا بالمادة (60) من الدستور.