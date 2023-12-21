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تراند اليوم : بالفيديو.. أول تعليق من مدرب الاتحاد السابق «سانتو» بعد رحيله إلى الدوري الإنجليزي

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صحيفة الخليج 365: قال مدرب نادي نوتنغهام فورست الحالي، والاتحاد السابق "نونو سانتو"، إنه سعيد ومتحمس للعمل مع فريقه الجديد.

وأضاف: "العودة إلى الممتاز بالنسبة لي هو المكان الذي شعرت فيه أنني بخير حقا".

وتابع: "انتهى الأمر وذهبت إلى أماكن أخرى، لكن مع كل احترامي هذا هو المكان الذي يشعرني أن كرة القدم رائعة، فالأجواء الرائعة والجماهير، هذا ما نحبه نحن كمحترفين".

وأكمل: "هذا نادي طموح للغاية من حيث المالكين أو المشجعين، وأعتقد أن النادي يرغب في النمو، نحن نرغب في الاستمرار والتقدم وهذا مثالي لأننا كطاقم تدريب ونادي، طموحين".
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MO Nasa

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