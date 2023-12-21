تراند اليوم : تتصدرهم أرامكو.. شاهد: قائمة لأكبر الشركات من ناحية عدد الموظفين في المملكة

صحيفة الخليج 365: كشف مهتم في سوق الأسهم وصاحب حساب لمحة استثمارية عن قائمة لأكبر الشركات من ناحية عدد الموظفين.
وأوضح خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس، القائمة على النحو التالي: -
أرامكو السعودية 67,947 موظف
- المراعي 42,000 موظف
- الكهرباء 33,437 موظف
- سابك 31,000 موظف
- مجموعة صافولا 23,643 موظف
- مصرف الراجحي 19,964 موظف
- أسواق العثيم 18,000 موظف
- اس تي سي 17,000 موظف
- البنك الأهلي 16,113 موظف
- الخدمات الأرضية 11,458 موظف
- الحبيب 10,475 موظف
- بن داود 9874 موظف
- الدريس 8712 موظف
- معادن 6978 موظف
- صيدلية الدواء 6359 موظف
- هرفي 6200 موظف
- مكتبة جرير 5601 موظف
- صيدلية النهدي 5394 موظف
- الحفر العربية 5375 موظف
- الآمار الغذائية 5172 موظف
- كاتريون 4500 موظف
- البنك الأول 4471 موظف
- المستشفى الألماني 4322 موظف
- موبايلي 4306 موظف
- سيرا 4111 موظف
- المواساة 4084 موظف
- أكوا باور 4062 موظف
- البنك العربي 3700 موظف
- بترو رابغ 3500 موظف