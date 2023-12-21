تراند اليوم : تتصدرهم أرامكو.. شاهد: قائمة لأكبر الشركات من ناحية عدد الموظفين في المملكة

صحيفة الخليج 365: كشف مهتم في سوق الأسهم وصاحب حساب لمحة استثمارية عن قائمة لأكبر الشركات من ناحية عدد الموظفين.

وأوضح خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس، القائمة على النحو التالي: -

أرامكو السعودية 67,947 موظف

- المراعي 42,000 موظف

- الكهرباء 33,437 موظف

- سابك 31,000 موظف

- مجموعة صافولا 23,643 موظف

- مصرف الراجحي 19,964 موظف

- أسواق العثيم 18,000 موظف

- اس تي سي 17,000 موظف

- البنك الأهلي 16,113 موظف

- الخدمات الأرضية 11,458 موظف

- الحبيب 10,475 موظف

- بن داود 9874 موظف

- الدريس 8712 موظف

- معادن 6978 موظف

- صيدلية الدواء 6359 موظف

- هرفي 6200 موظف

- مكتبة جرير 5601 موظف

- صيدلية النهدي 5394 موظف

- الحفر العربية 5375 موظف

- الآمار الغذائية 5172 موظف

- كاتريون 4500 موظف

- البنك الأول 4471 موظف

- المستشفى الألماني 4322 موظف

- موبايلي 4306 موظف

- سيرا 4111 موظف

- المواساة 4084 موظف

- أكوا باور 4062 موظف

- البنك العربي 3700 موظف

- بترو رابغ 3500 موظف