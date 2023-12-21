تراند اليوم : بالفيديو.. الكشف عن أكثر 5 شيلات مشاهدة على اليوتيوب

صحيفة الخليج 365: كشف صانع محتوى عن أكثر 5 شيلات مشاهدة في التاريخ، وفقا لتقرير "يوتيوب".

وقال خلال مقطع فيديو: "المرتبة الخامسة، شيلة " أشكر جمالك" للمنشد عبدالله آل مخلص بأكثر من 140 مليون مشاهدة، وفي المرتبة الرابعة شيلة "البعد موتى" للمنشد غريب آل مخلص بأكثر من 150 مليون مشاهدة.

وتابع: " في المرتبة الثالثة شيلة " هذا السعودي فوق فوق" للمنشد فهد بن فصلا، بأكثر من 180 مليون مشاهدة، وفي المرتبة الثانية شيلة "خيبة" للمنشد غريب آل مخلص بأكثر من 200 مليون مشاهدة".

وأضاف: " أكثر شيلة مشاهدة في التاريخ فهي شيلة "أدعج عيون" للمنشد ماجد الرسلاني بأكثر من 250 مليون مشاهدة".