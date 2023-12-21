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تراند اليوم : بالفيديو.. الكشف عن أكثر 5 شيلات مشاهدة على اليوتيوب

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صحيفة الخليج 365: كشف صانع محتوى عن أكثر 5 شيلات مشاهدة في التاريخ، وفقا لتقرير "يوتيوب".

وقال خلال مقطع فيديو: "المرتبة الخامسة، شيلة " أشكر جمالك" للمنشد عبدالله آل مخلص بأكثر من 140 مليون مشاهدة، وفي المرتبة الرابعة شيلة "البعد موتى" للمنشد غريب آل مخلص بأكثر من 150 مليون مشاهدة.

وتابع: " في المرتبة الثالثة شيلة " هذا السعودي فوق فوق" للمنشد فهد بن فصلا، بأكثر من 180 مليون مشاهدة، وفي المرتبة الثانية شيلة "خيبة" للمنشد غريب آل مخلص بأكثر من 200 مليون مشاهدة".

وأضاف: " أكثر شيلة مشاهدة في التاريخ فهي شيلة "أدعج عيون" للمنشد ماجد الرسلاني بأكثر من 250 مليون مشاهدة".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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