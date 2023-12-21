شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين جامعة الملك فيصل والكوبان الروسية في المناخ واستدامة البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي، اجتماعًا تنسيقيا مع رئيس جامعة الكوبان الروسية الحكومية الدكتور ميخائيل بوريسوفيتش أستابوف والإدارة العليا للجامعة بحضور عدد من قيادات الجامعة.

ورحب رئيس الجامعة بداية اللقاء برئيس جامعة ألكوبان الروسية الحكومية والإدارة العليا للجامعة، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة والتطلعات المستقبلية.

وناقش المجتمعون تفعيل التبادل الطلابي بين الجامعتين في المجالات العلمية، وتوثيق العلاقة بين الطرفين في مجال الدراسات اللغوية العربية والروسية وأيضًا تعزيز المشاريع البحثية وخاصة في مجالات المناخ وشح المياه واستدامة البيئة.

وبناء على هذا الاجتماع تم التوصل إلى اتفاق مشترك مع الجانب الروسي على تشكيل فريق عمل من كلا الجانبين لمتابعة ما خرج به الاجتماع ولوضع خطة تنفيذية لتفعيل المقترحات التي تم مناقشتها.