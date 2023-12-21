شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية": استمرار التصفيات الأولية للدورة 25 من مسابقة حفظ القرآن بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تنظيم التصفيات الأولية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ 25 لعام 1445هـ، وذلك عبر الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمناطق المملكة، والتي يتأهل من خلالها المشاركون للتصفيات النهائية في شهر شعبان القادم.

مواقع التصفيات

حيث أقيمت التصفيات الأولية في كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة ونجران، كما ستقام خلال الشهر الحالي في كل من مناطق نجران والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وجازان والمدينة المنورة والجوف وتبوك والباحة وحائل، وتختتم في منطقة القصيم في السابع من رجب القادم.

إتقان الحفظ والتلاوة

وتهدف المسابقة إلى تحفيز المشاركين لضبط الحفظ، وإتقان التلاوة، وحسن الأداء، ورفع مستوى المنافسة، والارتقاء بهمة المشاركين، وتأهيلهم للمنافسة في التصفيات النهائية في شهر شعبان القادم ــ بإذن الله ــ في العاصمة الرياض.

الجدير بالذكر أن مجموع جوائز المسابقة يبلغ (7.000.000) ريال للفائزين في أفرعها الستة، حيث سيحصل الفائز الأول في الفرع الأول على جائزة قدرها 400.000 ريال.