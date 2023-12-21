شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تكثف جهود حماية الصحة العامة ومنع انتشار الآفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة محافظة جدة أعمال الاستكشاف والرش والمتابعة ‫لمواقع تجمعات المياه بنطاق 16 بلدية فرعية، وجندت نحو 442 عاملا ومشرفاً ميدانياً لأعمال المكافحة المنزلية وخارج المنازل، وذلك في إطار جهودها لرفع مستوى خدمات الإصحاح البيئي والحد من انتشار الآفات المهددة للصحة العامة.

خطة الطواريء للأعمال اليومية

وأدرجت الإدارة العامة لصحة البيئة خطة طوارئ ودعم للأعمال اليومية في نطاق البلديات الفرعية، باستخدام 342 معدة وآلية و 75 سيارة، إلى جانب التعامل مع البلاغات على مدار 24 ساعة خلال الفترة الحالية والقادمة، لتغطية أي مواقع متأثرة ومعالجتها وقائيًا بمبيدات ذات الأثر الباقي، إضافة لتكثيف الأعمال في المواقع المتهيئة لتوالد البعوض مثل: المباني تحت الإنشاء والحدائق والمشاتل ومحيط المنازل، باستخدام وسائل المكافحة المختلفة.

وتهيب الأمانة بالجميع بضرورة الإبلاغ عن مواقع تجمعات المياه، من خلال المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 أو عبر (تطبيق بلدي)