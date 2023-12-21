شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تعلن موعد بدء التقديم لبرامج الدارسات العليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل موعد استقبال طلبات التقديم لبرامج الدارسات العليا، في برامج الدكتوراه والماجستير والزمالات الطبية للعام الجامعي 1446 هـ، برسوم دراسية، وذلك يوم الأثنين 12 جمادى الثاني لعام 1445 هـ الموافق 25 ديسمبر لعام 2023، والذي يستمر حتى يوم الخميس 29 جمادى الثاني لعام 1445هـ، الموافق 11 يناير 2024م.

وذكر عميد عمادة الدراسات العليا الدكتور سعد السعدي أن التقديم سوف يكون متاحاً يوم الاثنين القادم، ويستمر حتى نهاية يوم الخميس 29 جمادى الثاني لعام 1445هـ ، الموافق 11 يناير 2024م.

والتقديم على هذا الرابط، من موقع الجامعة الإلكتروني في أيقونة عمادة الدراسات العليا.

وأشار إلى أن التقديم سيكون متاحاً عبر بوابة القبول الإلكتروني لعمادة الدراسات العليا.