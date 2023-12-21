شكرا لقرائتكم خبر عن تربويون يؤكدون عدم جدوى ربط العلاوة السنوية للمعلمين بالرخصة المهنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد عدد من التربويين لـ"اليوم" أن ربط العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات بالحصول على الرخصة المهنية غير مجد، مؤكدين أن المعلمين والمعلمات يديرون ملحمة تكاملية تتظافر فيها عوامل متعددة لا يقيسها اختبار ولا تلم بها أسئلة وأجوبة.

وقالت التربوية د. سارة السبيعي: "إن التعليم أسمى المهن، ولذلك لا غرابة أن تسن تشريعات لتحسين جودة المخرجات ورفع المستوى للمعلمين والمعلمات، لكن يظل ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية غير مجدٍ في وجهة نظري الشخصية، لأن الاختبارات تقيس جانبًا واحدًا فقط من جوانب العملية التعليمية، وهو الجانب المعرفي، بينما المعلم والمعلمة بالذات يديرون ملحمة تكاملية تتظافر فيها عوامل متعددة مثل العامل النفسي والحضور الذهني والقدرات الإبداعية وطرق التفاعل والتعامل ومهارات كثيرة لا يقيسها اختبار ولا تلم بها أسئلة وأجوبة".

وأضافت السبيعي: "أميل كثيرا لتوجه فك الارتباط، وتعودنا دوما أننا في هذا الوطن نبحث عن الأكمل بالصورة الأفضل، وبرأيي يكون هناك دورات ومشاركة الخبرات وتعميم تجارب الكفاءات وتكوين فرق للتطوير بدلا من حشر العملية التعليمية في الزاوية المادية".

معايير التقييم العمل

من جهته، قال المتخصص في الإدارة التربوية د. زيد الخمشي: "حتى تستطيع أن تحكم على عمل معين وقياس مدى تأثيره لابد أن تكون لديك معايير واضحة للتقييم، وحتى تتمكن تتأكد أن العمل يزاول بشكل صحيح لابد أن يكون من يقدمه مؤهلا علميا وعمليا، ومن هذا التأهيل وجود رخصة مزاولة مهنة“.

د زيد الخمشي

وأضاف الخمشي: ”قطاع التعليم ولله الحمد تغيرت فيه الكثير وتحسنت للأفضل، وهذا يدل على أهمية الحرص على أن يكون لدينا متعلم يحصل على قدر كبير من المعارف والمهارات العملية والحياتية التي تؤهله لكي يكون متعلما ناجحا فاعلا في وطنه وفي مجتمعه المحيط“.

فك الارتباط يضمن راحة المعلم

وتابع: ”وبالتالي فالتوجه إلى مطالبة وزارة التعليم بفك ارتباط الرخصة بالعلاوة السنوية قرار صحيح وسليم 100% حتى يمكن أن توفر الراحة للمعلم ويركز في عمليات التعليم والتطوير المهني، وبالتوازي مع ذلك يكون الحث على تطوير المعلم نفسه من خلال إيجاد نظام مكافآت آخر مادي ومعنوي“.

وأشار الخمشي إلى أهمية وجود الرخصة لمن يحصل على رتب معلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير، مؤكدا أن هذا التوجه سيكون له إجراءات سواء عبر التقديم على الوظائف القيادية أو ما يتعلق بالإيفاد للدراسة بالداخل وما يتحقق بالتدريس بالخارج وغيرها مثل هذا تشترط وجود رخصة.

وختم الخمشي حديثه بالقول: ”المكافآت المادية هي حق للموظف المتميز وتكون مكافآت إضافية، ولا تربط بالعلاوة السنوية التي هي حق لجميع الموظفين في مختلف الوزارات والقطاعات والجهات“.