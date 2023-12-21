شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| الخبر دهور صحة والده.. سجين يعبر عن ندمه لسلوك طريق المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت وزارة الداخلية عبر حسابها على منصة "إكس" قصة سجين مع تجارة المخدرات، انتهت به إلى طريق الهلاك والضياع.

وقال السجين في مقطع فيديو: "كنت – والحمد لله – أعمل سائق بشركة نقل وحالي ميسور، اتصل بي شخص طلب مني التوجه إلى المطار لنقل بضاعة، وأخبره أن داخلها حبوب مخدرات".

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وتابع السجين: "ذهبت بالسيارة لتحميل المخدرات وتوجهت إلى الرياض، وهناك تم القبض علي".

رب أسرة

وأضاف السجين: "أنا متزوج وعندي 3 أولاد وأعيش منذ 14 عام بالمملكة".

صدمة الوالد

عبر السجين عن ندمه على ما حدث قائلًا: "الخبر كان صدمة على والدي، وتدهورت حالته الصحية، الله يشفيه".