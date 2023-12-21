شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين أعراض الأزمة القلبية عند النساء والرجال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعد الأزمة القلبية من أشهر أسباب الوفاة على مستوى العالم لذا من المهم معرفة الأعراض المبكرة التي تساعد في اكتشافها وعلاجها بسرعة.

ووفقا لما جاء في موقع unitypoint هناك اختلاف بين أعراض الأزمة القلبية عند الرجال والنساء دائمًا من نفس أعراض الأزمة القلبية.

يعاني أغلب الرجال من أعراض الأزمة القلبية التالية:

ألم متوسط ​​إلى شديد في الصدر.

دوخة.

ضيق في التنفس.

غثيان.

ألم مشع في الذراعين والصدر.

قد تعاني المرأة من أعراض الأزمة القلبية المختلفة، بما في ذلك:

بعض النساء لا يعانين من ألم في الصدر، وبدلاً من ذلك يشعرن بألم في الظهر والذراع والرقبة والكتف .أو الحلق.

غثيان.

تعب.

ضيق في التنفس.

القيء.

في أغلب الأحيان، تبدأ أعراض النوبة القلبية ببطء وتحدث لساعات أو أيام أو حتى أسابيع قبل حدوث الأزمة القلبية الفعلية ومن المهم طلب الرعاية الطبية بمجرد ملاحظة أعراض الأزمة القلبية وكلما تم علاجه بشكل أسرع، كانت النتيجة التي يمكنك توقعها أفضل.

النساء أكثر عرضة للوفاة بالأزمة القلبية من الرجال فقد وجدت الأبحاث أن النساء أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب بنسبة 20% بعد الإصابة بنوبة قلبية مقارنة بالرجال وغالبًا بسبب تجاهل التحذيرات المبكرة.