اخبار السعوديه

سجين يروي قصة القبض عليه أثناء تهريبه المخدرات .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن سجين يروي قصة القبض عليه أثناء تهريبه المخدرات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو لسجين وهو يروي قصة القبض عليه بتهمة تهريب المخدرات، بعدما كان يعيش في خير ونعمة في المملكة منذ 14 سنة.

وقال السجين في المقطع : “اتصل علي شخص يتوجه للمطار يبغى سيارة تنقل بضاعة، وعرفني إن داخلها مخدرات (حبوب)، وأنا كنت شغال الحمد لله في شركة نقل وميسور الحال.

وأضاف :” وراحت السيارة حملت المخدرات وتوجهت للرياض وتم القبض علي.”

وأوضح السجين أنه متزوج ولديه 3 أبناء ويعيش بالمملكة منذ 14 سنة، مُشيرًا إلى أن الخبر كان صدمة على والده وحالته الصحية تدهورت.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا