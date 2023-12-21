شكرا لمتابعة خبر عن سجين يروي قصة القبض عليه أثناء تهريبه المخدرات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو لسجين وهو يروي قصة القبض عليه بتهمة تهريب المخدرات، بعدما كان يعيش في خير ونعمة في المملكة منذ 14 سنة.

وقال السجين في المقطع : “اتصل علي شخص يتوجه للمطار يبغى سيارة تنقل بضاعة، وعرفني إن داخلها مخدرات (حبوب)، وأنا كنت شغال الحمد لله في شركة نقل وميسور الحال.

وأضاف :” وراحت السيارة حملت المخدرات وتوجهت للرياض وتم القبض علي.”

وأوضح السجين أنه متزوج ولديه 3 أبناء ويعيش بالمملكة منذ 14 سنة، مُشيرًا إلى أن الخبر كان صدمة على والده وحالته الصحية تدهورت.