أمطار غزيرة على محافظتَيْ ينبع والعيص تشمل تأثيراتُها رياحًا شديدة وشبهَ انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وصواعق رعدية

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محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى أمطار غزيرة، غدًا، على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتُها رياحًا شديدة السرعة، وشبهَ انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظتَيْ ينبع والعيص.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الرابعة فجرًا وتستمرّ حتى الساعة الثالثة عصرًا.

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