على هامش مخيم المرموم.. كشافة المملكة يتعرفون على أبرز المعالم السياحية في الإمارات

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محمد بن مسعود - الدمام - زار الوفد الكشفي السعودي المُشارك في المخيم الكشفي العربي الثالث والثلاثين المقام حاليًا وسط محمية المرموم الصحراوية بدبي، والذي تنظمه جمعية كشافة الإمارات بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية - الإقليم العربي -، عددًا من المعالم السياحية في دولة الإمارات بهدف استكشاف أبرز المعالم فيها.

وشملت زيارة الوفد, برج خليفة في دبي, وجامع الشيخ زايد في أبوظبي، ومتحف اللوفر في أبوظبي, وسفاري الشارقة, ومكتبة محمد بن راشد، وحديقة مشرف في دبي.

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