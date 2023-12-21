الإعلان عن نتائج مشاريع المسح الجيولوجي خلال مؤتمر التعدين الدولي الثالث

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 2:32 مساءً

تطلق هيئةُ المساحة الجيولوجية السعودية أعمالَ ونتائجَ عدد من مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، وذلك في 10 يناير المقبل خلال مؤتمر التعدين الدولي الثالث بالرياض. وستكشف الهيئةُ عن أبرز نتائج ومخرجات مشروع المسح الجيوفيزيائي الجوي، ومشروع المسح الجيوكيميائي، والتي ستكون نتائجها متاحة في نفس التاريخ على قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية "NGD"، والتطرُّق إلى تفاصيل ومراحل المسح الجيوفيزيائي الجوي التي بلغت "387002.59" كيلومتر مربع من مساحة الدرع العربي، بالإضافة إلى التاريخ الفعلي للانتهاء من أعمال المشروع. وستعلن الهيئة عن تفاصيل مراحل مشروع المسح الجيوكيميائي عالي الدقة، والتي قطعت فيه مراحل متقدّمة؛ حيث تم مسح حوالي "510000" كيلومتر مربع. يُذكَر أن هذه المشروعات الجيولوجية الهامة تدعم الاستكشاف التعديني في المملكة، وتسهم في معرفة أشمل للتركيبة الجيولوجية في المملكة؛ ليتمّ بذلك توفير بيانات ذات دقة عالية وموثوقة، بحيث تكون نتائجها محفزة للاستثمار في مجال التعدين.

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