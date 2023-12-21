الجامعة العربية والصين تؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 2:35 مساءً

أكدت جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الصينية، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية التي تلبّي احتياجات أهالي قطاع غزة الماسّة دون منع أو عرقلة. جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، اليوم، بمقرّ الأمانة العامة للجامعة، مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية وانج دي، والوفد المرافق له. وأفادت الجامعة العربية، في بيان لها، أن اللقاء تناول استعراض الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، خاصةً العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرّض لها أهالي القطاع جرّاء الحرب التي يشنّها جيش الاحتلال. وشدد الجانبان على ضرورة استمرار تنسيق الجهود لفتح أفق سياسي وعقد مؤتمر دولي لتنفيذ رؤية حل الدولتين بالاستناد إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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