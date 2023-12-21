تراند اليوم : بشرى سارة.. توقعات بزيادة الرواتب في السعودية عام 2024 بنسبة 6%

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صحيفة الخليج 365: كشف أحدث تقرير صادر عن وكالة التوظيف كوبر فيتش، أنه من المتوقع أن تشهد الرواتب في المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 6 بالمائة في عام 2024.
وذكر التقرير أنه تم تحديد هذه الزيادة بناءً على تحليل العديد من الأرقام والاتجاهات في سوق التوظيف العالمي.
وأوضح التقرير أن 26% من الشركات المشاركة في الاستبيان قالت إنها لا تخطط لإجراء أي تعديل على رواتبها، و 9% من الشركات أضافت ما تصل نسبته إلى 10% الى رواتب موظفيها، و 78% من الشركات الخاضعة للاستبيان تخطط لتقديم مكافآت سنوية بناءً على الأداء المالي في 2023، و24% تخطط لدفع راتب شهر واحد مکافآت سنوية للموظفين، و 21% من الشركات تعتزم دفع مكافآت بقيمة راتب شهرين.
وأشار التقرير إلى أن المملكة أظهرت مرونة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وأثّرت محفظة المشاريع العملاقة في السعودية على تطوير صناعات جديدة مثل السيارات الكهربائية.