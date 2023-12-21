تراند اليوم : بشرى سارة.. توقعات بزيادة الرواتب في السعودية عام 2024 بنسبة 6%

صحيفة الخليج 365: كشف أحدث تقرير صادر عن وكالة التوظيف كوبر فيتش، أنه من المتوقع أن تشهد الرواتب في المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 6 بالمائة في عام 2024.

وذكر التقرير أنه تم تحديد هذه الزيادة بناءً على تحليل العديد من الأرقام والاتجاهات في سوق التوظيف العالمي.

وأوضح التقرير أن 26% من الشركات المشاركة في الاستبيان قالت إنها لا تخطط لإجراء أي تعديل على رواتبها، و 9% من الشركات أضافت ما تصل نسبته إلى 10% الى رواتب موظفيها، و 78% من الشركات الخاضعة للاستبيان تخطط لتقديم مكافآت سنوية بناءً على الأداء المالي في 2023، و24% تخطط لدفع راتب شهر واحد مکافآت سنوية للموظفين، و 21% من الشركات تعتزم دفع مكافآت بقيمة راتب شهرين.