شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يصل إلى لندن في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع، والوفد المرافق، اليوم، إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارةٍ رسمية؛ بناءً على توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

وسيلتقي سموه خلال الزيارة عددًا من المسؤولين البريطانيين؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.​

لقاءات وزير الدفاع

كان صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، التقى في قصر الإليزيه، الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

ونقل وزير الدفاع خلال اللقاء، للرئيس الفرنسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.