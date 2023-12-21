شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مكتب إدارة المشاريع في الهيئة العامة للطرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق بالتكامل مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عن إنشاء مكتب إدارة المشاريع في هيئة الطرق، وذلك استمرارًا لجهود الهيئة في استكمال رحلة التطوير في قطاع الطرق، بعد أن تم مباشرة الهيئة لأعمالها مطلع هذا العام 2023م بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

ويأتي افتتاح المكتب بعد رحلة من الشراكة الفاعلة مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية التي تعمل على الارتقاء بكافة المشاريع الحكومية بما يضمن تعزيز واستدامة النهضة الشاملة وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وقد عملت هيئة الطرق على تنفيذ العديد من الإجراءات التي أسهمت في افتتاح مكتب إدارة المشاريع، ومنها تضمين إجراءات الدليل الوطني لإدارة المشاريع في كود الطرق السعودي، والذي سيتم إطلاقه في العام القادم 2024م، بالإضافة لاستحداث إدارة في الهيكل التشغيلي باسم إدارة حوكمة البوابات المرحلية، مع إعداد محفظة لمشاريع البنية التحتية، إضافةً لتطبيق إجراءات ومنهجيات الدليل الوطني لإدارة المشاريع.

مشاريع قطاع الطرق

سيسهم هذا المكتب في الارتقاء بمشاريع قطاع الطرق والالتزام بالمسار الزمني، ورفع كفاءة الإنفاق من خلال توجيه الصرف على المشاريع ذات الأولوية، مع تنفيذ أفضل الأساليب العلمية في إدارة المشاريع.

يُذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على تنظيم قطاع الطرق والإشراف عليه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، كما تعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، مع خفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م