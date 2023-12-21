شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تحدد 9 حالات لتحويل الدراسة الحضوريية إلى افتراضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التعليم عن الحالات التي يتم فيها تعليق العمل في المبنى التعليمي والانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بعد، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة المتمثلة في إمارة المنطقة والمحافظة والأمانة والدفاع المدني والمركز الوطني للأرصاد، والمتمثلة في الظواهر الجوية: الأمطار الغزيرة التي تتراوح كميتها من 10 إلى 50 ملمتر فأكثر ، والأتربة المثارة والعواصف الترابية والعوالق الترابية والضباب الكثيف والتي تكون الرؤية فيها أقل من 1 كيلو متر، والرياح الشديدة التي تصل سرعتها أكثر من 60 كيلومتر في الساعة، وارتفاع الأمواج لأكثر من 3 متر، والموجات الباردة من 7 درجات تحت الصفر، والموجات الحارة فوق 51 درجة مئوية، والعواصف الثلجية الشديدة التي يزيد ارتفاعها عن 5 سنتمتر.

صلاحيات تعليق الدراسة

ومنحت وزارة التعليم إدارات التعليم كافة الصلاحيات لتعليق الدراسة وتحويلها عن بُعد عبر المنصات التعليمية، بسبب التقلبات الجوية، وذلك من خلال اللجان المشكلة في جميع إدارات التعليم لإدارة الأزمات، لضمان سلامة الطلاب ومنسوبي المدارس.

دليل التعليم عن بعد

وأوضح دليل الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد، صلاحيات مديري التعليم بتحويل الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بُعد وفق التعاميم المنظمة لذلك، ومنها 4 حالات تتمثل في:

مشكلات تهدد سلامة الطلاب مثل الأمطار الغزيرة وحالة المبنى المدرسي بعد المطر، ومشكلات تهدد صحة الطلاب كالأمراض المعدية الخطرة والأوبئة المصنفة لدى وزارة الصحة، والأحداث العالمية والزيارات الرسمية التي تستضيفها المملكة وتتطلب إغلاق الطرقات، واغلاق المبنى المدرسي مؤقتًا لمدة 6 أسابيع دراسية فأقل لأعمال تطويرية مرتبطة بالبنية التحتية للمدراس وتشكل عائقاً لحضور الطلاب أو تشكل خطراً على سلامة الطلاب بالمدرسة.

حالات الصيانة الطارئة

في حين منحت مدير المدرسة صلاحية بتحويل الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بُعد في حالات محددة تتمثل في الصيانة الطارئة أو انقطاع التيار الكهربائي او عدم توفر المياه لمدة يوم واحد فقط ، إضافة الى وجود خطورة على سلامة الطلاب او في الطريق اليها مثل الحريق او انهيار جزء من المبنى التعليمي اوالتلوث او تسرب مواد خطرة تحتاج الى تطهير لمدة يوم واحد