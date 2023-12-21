السعودية | زوار معرض “جسور” في نسخته الثالثة بالمغرب يشيدون بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وكتاب الله الكريم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أشاد عدد من زوار معرض “جسور” الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، والمقام حالياً بمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، بجهود القيادة الرشيدة – أيدها الله – في خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين، وضيوف الرحمن، والمشاعر المقدسة، وطباعة كتاب الله الكريم، ونشره بلغات مختلفة، وعنايتها ببيوت الله والدعوة إليه.

وأكد معالي المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، أن هذا المعرض يحمل عمقاً كبيراً، ويحتوي على عدد من الجماليات للدين الإسلامي، وأيضاً التقارب بين المملكتين، مقدماً شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لإقامتها لهذا المعرض، والتعريف لمواطني وزوار المملكة المغربية على جماليات الدين الإسلامي.

من جانبه أشاد نائب رئيس البعثة التونسية المستشار سليم الشريف بتنوع معرض “جسور” في معروضاته، وتميزه التقني من خلال التطبيقات الإلكترونية الحديثة، وتقنيات ثلاثية الأبعاد التي تساعد المعتمر والحاج لتأدية المناسك، وبجهود المملكة العربية السعودية في خدمة كتاب الله الكريم طباعة ونشراً وتعليماً، ورعايتها وعنايتها بالمساجد التاريخية، والمخطوطات الإسلامية المتنوعة.

كما زار الملحق التجاري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المغربية فيصل المهنا المعرض وتجول في أركانه، مستمعاً إلى شرح عن ما يحتويه المعرض من أركان ومايقدمه من خدمات لزواره.

يذكر أن المعرض يستعرض عدداً من التطبيقات الإلكترونية كتطبيق الحج والعمرة الافتراضي ثلاثي الأبعاد، والمخطوطات الإسلامية، وركن الأفلام، وكذلك على مجموعة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة وترجمة معاني آيات القرآن الكريم.