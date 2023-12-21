اخبار السعوديه

السعودية | بتوجيه من ولي العهد .. وزير الدفاع يصل العاصمة البريطانية لندن في زيارةٍ رسمية

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بتوجيه من ولي العهد .. وزير الدفاع يصل العاصمة البريطانية لندن في زيارةٍ رسمية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارةٍ رسمية؛ وذلك بناءً على توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

 

 

 

وسيلتقي سموه خلال الزيارة عددًا من المسؤولين البريطانيين؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا