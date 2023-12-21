توقعات بزيادة الرواتب في السعودية عام 2024

كشف أحدث تقرير صادر عن وكالة التوظيف كوبر فيتش، أنه من المتوقع أن تشهد الرواتب في المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 6% في عام 2024.

وأوضح التقرير أن هذه الزيادة جاءت بناءً على تحليل العديد من الأرقام والاتجاهات في سوق التوظيف العالمي، والتي تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي في السعودية، وزيادة الطلب على العمالة الماهرة في قطاعات مختلفة.

وبحسب التقرير، فإن 26% من الشركات المشاركة في الاستبيان قالت إنها لا تخطط لإجراء أي تعديل على رواتبها، بينما 9% من الشركات أضافت ما يصل نسبته إلى 10% إلى رواتب موظفيها.

أما بالنسبة للمكافآت السنوية، فقد أوضح التقرير أن 78% من الشركات الخاضعة للاستبيان تخطط لتقديمها بناءً على الأداء المالي في عام 2023. وفيما يتعلق بقيمة المكافآت، فقد أشارت الدراسة إلى أن 24% من الشركات تخطط لدفع راتب شهر واحد، و21% تعتزم دفع مكافآت بقيمة راتب شهرين.

وأشار التقرير إلى أن المملكة أظهرت مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وأثّرت محفظة المشاريع العملاقة في السعودية على تطوير صناعات جديدة مثل السيارات الكهربائية.