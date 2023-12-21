شكرا لمتابعة خبر عن استشاري يوضح الاحترازات الواجب اتخاذها للوقاية من المتحور الجديد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور نزار باهبري استشاري الباطنية والأمراض المعدية عن أهم الاحترازات الواجب اتخاذها للوقاية من المتحور الجديد.

وقال باهبري بأن الشتاء من أكثر الفصول التى تنتشر فيها الفيروسات، والأطفال الأكثر ناقلين للعدوى، لذلك لابد من إتباع ارتداء الكمامة وعزل الشخص المريض.

وأضاف باهبري أن المتحور الجديد شبيه تماما بالإنفلونزا ويتم تشخيصه مثل الانفلونزا، والتعامل معه طبيا.