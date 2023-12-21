شكرا لمتابعة خبر عن وزير الدفاع يصل لندن في زيارةٍ رسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والوفد المرافق له، اليوم الخميس، إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارةٍ رسمية.

ويأتي ذلك بناءً على توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

ومن المقرر أن يلتقي سموه عددًا من المسؤولين البريطانيين؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.