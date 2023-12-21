شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صور مؤلمة من الحادث وأسماء 4 مهندسين مصريين لقو مصرعهم في حادث مروري مروع في تبوك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أفضل الكافيهات على كورنيش الخبر 1445

في حادث مأساوي على طريق أملج – الوجه في تبوك، فقد فُجعنا بفقدان أربعة مهندسين مصريين، إضافة إلى إصابة آخر، في تصادم مأساوي. الحادث وقع في الساعة السابعة والربع صباحًا، حيث كان الخمسة مهندسين في طريقهم إلى موقع عملهم بمنطقة أملج بمحافظة تبوك.

أسماء 4 مهندسين مصريين لقو مصرعهم في حادث مروري مروع في تبوك

تصادمت سيارتهم بشاحنة يقودها شخص أردني يبلغ من العمر 30 عامًا، وكانت هناك سيارة ثالثة تابعة للشرطة السعودية كانت تقوم بدوريتها على الطرق. الحادث أسفر عن وفاة المهندسين الأربعة على الفور، ليتم تحديد هويتهم على النحو التالي:

المهندس ماجد سمير

المهندس بسيوني شفيق

المهندس أحمد عاشور

المهندس أحمد يحيى

السائق محمد إمام أصيب بجروح بالغة، ونُقل إلى مستشفى أملج العام، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة لتلقي العلاج. تواصلت القنصلية المصرية في جدة مع الجهات السعودية لاستخراج تصاريح الدفن.

تمت موافقة أسر ثلاثة من المهندسين المتوفين على دفنهم في المملكة، حيث تم البدء في الإجراءات اللازمة. أما أسرة المهندس الرابع، فقد رفضت دفنه في المملكة العربية السعودية، وعبرت عن رغبتها في نقل جثمانه إلى مصر. يجري حاليًا التنسيق بين القنصلية المصرية والجهات السعودية وشركات الطيران لضمان نقل الجثمان إلى مصر بما يتناسب مع تفضيلات الأسرة المنكوبة.