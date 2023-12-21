شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الداخلية تصدر بيان تكشف فيه تفاصيل مقطع فيديو اظهر اختطاف طفلين على يد شخصين من داخل مصعد في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تفاصيل مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يظهر شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من مصعد.

تفاصيل مقطع فيديو اظهر اختطاف طفلين على يد شخصين من داخل مصعد في مصر

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن والدة الطفلتين قدمت بلاغًا للشرطة في 13 ديسمبر 2023، اتهمت فيه طليقها، الذي يعمل محاسبًا في إحدى الدول، وبصحبة آخرين بخطف إحدى طفلتيهما دون موافقتها.

لم تقدم الوزارة تفاصيل إضافية وأشارت إلى وجود خلافات عائلية بين الزوجين.وفي سياق التحقيقات، تبين أن والد الطفلتين كان قد قام بتوظيف شخصين لتنفيذ الواقعة، كما يظهر في مقطع الفيديو.

وقد غادر والد الطفلتين البلاد في نفس تاريخ الواقعة بصحبة ابنته عبر مطار القاهرة الدولي بموافقتها ورغبتها، وتم توثيق ذلك بواسطة كاميرات المراقبة.

أكدت وزارة الداخلية أنه تم القبض على الشخصين، الأول ظاهرًا في مقطع الفيديو مع والد الطفلتين، والثاني كان يقود السيارة المستخدمة في عملية الاختطاف.

وبعد التحقيق، اعترف الشخصان بتنفيذ الواقعة بالتعاون مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي.تستمر التحقيقات في هذه الواقعة لتقديم الجميع إلى العدالة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.