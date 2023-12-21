انت الان تتابع جريمة حرب.. الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 11 فلسطينيًّا أعزلَ أمام عائلاتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 2:58 مساءً

أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم "الخميس"، أنه تلقّى تقارير تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت بعد إجراءات موجزة، أو تعسفًا، ما لا يقل عن 11 فلسطينيًّا أعزلَ، فيما يمكن تصنيفه جريمة حرب في قطاع غزة. وأوضح مكتب حقوق الإنسان، ومقرّه رام الله في الضفة الغربية، أن عمليات القتل نفذت في حي الرمال في مدينة غزة هذا الأسبوع، وأن الرجال قُتلوا أمام أفراد عائلاتهم؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وأضاف المكتب: أن الحادثة تدقّ ناقوس الخطر بشأن ارتكاب جريمة حرب. وبيّنت أن القوات الإسرائيلية أمرت النساء والأطفال بالدخول إلى غرفة، وإما أنها أطلقت النار عليهم أو ألقوا قنبلة يدوية داخل الغرفة؛ ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح خطيرة بينهم رضيع وطفل. من جانبه رفض مسؤولٌ إسرائيلي، فضّل عدم الكشف عن هويته، ما جاء في تقرير مكتب حقوق الإنسان. واعتبر المسؤول أن "هذه الادعاءات مثال جديد على النهج المتحيز والمليء بالأحكام المسبقة ضد إسرائيل، الذي تبنّته المفوضية السامية لحقوق الإنسان منذ سنوات". وكان مكتب حقوق الإنسان قد اتّهم في وقت سابق إسرائيل باستهداف وقتل مدنيين عمدًا.

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