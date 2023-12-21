شاهد.. ضخ أكثر من 5 ملايين لتر من المياه في مديرية الخوخة خلال شهر نوفمبر الماضي

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محمد بن مسعود - الدمام - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال شهر نوفمبر من عام 2023م.

وجرى ضخ 2.730.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 2.670.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 180 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 55 عملية تجفيف لمياه الصرف الصحي، إضافة إلى صيانة 15 حمامًا متنقلًا، وصيانة 14 خزان مياه، وتنفيذ 20 حملة لمكافحة نواقل الأمراض، إلى جانب تنفيذ حملة واحدة للنظافة، وفحص واحد لجودة المياه، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.

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