شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن عن وظائف جديدة.. الشروط ومواعيد التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، عن توفر وظائف شاغرة لحاملي درجتي البكالوريوس والماجستير.

وشملت الوظائف المعلن عنها عبر حساب وزارة الصحة على منصة "إكس"، اليوم الخميس، مهندس تقنية معلومات أول، كبير اختصاصي تقنية معلومات، اختصاصي تقنية معلومات أول.

شروط التوظيف

وقالت الوزارة إن الشروط الواجب توافرها كالآتي:

وثيقة تخرج

معادلة الشهادة والسجل التأمينات وصاحب العمل.

شهادة خبرة من الأكاديمي للمؤهلات الخارجية.

خبرة كافية في مجالات الأمن السيبراني.

عدم تسجيل "فترة ساند" ضمن الخبرات.

وأوضحت أن فترة التقديم من 21 إلى 27 ديسمبر 2023 عبر بوابة التوظيف.