شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جديدة.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل مشروعاته الطبية في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بمشاركة 16 متطوعا من مختلف التخصصات الطبية، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي الثالث لجراحة التجميل والحروق والتشوهات بهيئة مستشفى سيئون العام بحضرموت.

وكشف على 185 فردا في عيادة الجلدية، و196 فردًا في عيادة الجراحة والتجميل، وأجرى 68 عملية جراحية متخصصة.

كما استفاد من البرامج التدريبية في تخصص طب الجلدية 14 فردا.

وقدم وكيل محافظة حضرموت شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على ما يقدمونه من عون إنساني لبلاده.

وثمن التدخلات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة ولجميع الكوادر الطبية في تلبية الاحتياجات التشخيصية والعلاجية وإجراء العمليات لتخفيف معاناة المواطنين، لاسيما مضاعفات ما بعد الحروق وما تخلّفه في جسم الإنسان من تشوهات تحتاج إلى التدخل الجراحي.

المشروع الطبي الثالث

واطلع وكيل محافظة حضرموت سالم يسلم بن شرمان على المشروع الطبي الثالث، مستمعا من اختصاصي البرامج التطوعية بمركز الملك سلمان للإغاثة عن سير العمل بالمشروع، ومستوى الإقبال والتعاون الوثيق بين البعثة ومكتب وزارة الصحة وهيئة مستشفى سيئون العام.

وأشار إلى أن الأمور تسير وفقا وما خطط لها وبالتعاون المتميز بين الفريق الطبي للمشروع والفريق الطبي والفني المشارك من هيئة مستشفى سيئون العام وكافة الأقسام بالهيئة من مختبرات وأشعة.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الصحية المتكاملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للنهوض بالقطاع الصحي اليمني والارتقاء بخدماته.

المشروعات الطبية السعودية في اليمن

وفي مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام والمقام خلال الفترة من 16 وحتى 23 ديسمبر 2023.

وشارك فيه 23 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية، وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن 28 عملية جراحية متخصصة، تكللت بالنجاح التام.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بجراحة العظام التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.