أمانة جدة وجمعية خطى التوحد يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

وأوضح سعادة مدير عام المسؤولية المجتمعية المهندس / هتان بن هاشم حموده أن أمانة جدة تسعى من خلال مبادراتها وشراكاتها الفعالة لتعزيز رسالتها في رفع الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول فئة ذوي الاحتياجات والأمراض الوراثية، بتقديم الدعم الكامل في مختلف المناسبات والفعاليات لافتاً إلى ضرورة تفاعل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع وجميع أفراد المجتمع للأفراد المصابين بالتوحد لتتكامل الجهود المجتمعية.
يذكر أن جمعية "خطى التوحد" التي يرأس مجلس إدارتها الدكتور خالد إدريس تهدف لتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج المجتمعية التي تخدم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من التوحديين وتسهم في تمكينهم من الاندماج في المجتمع.
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