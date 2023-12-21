بلومبيرغ: السعودية أصبحت الصين الجديدة تجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم

أصدرت وكالة “بلومبيرغ” تقريرًا وصفت فيه المملكة بـ “الصين الجديدة” وذلك نظراً لاستقطابها الواسع لرجال الأعمال والباحثين عن فرص استثمار جديدة.
ويشير التقرير إلى أن السعودية تشهد في الأشهر الأخيرة تدفقًا متزايدًا من المستثمرين الحريصين على الحصول على موطئ قدم مبكر في قصة النمو الكبيرة في الأسواق الناشئة.
ويُعزى هذا الجذب إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي وتحفيز القطاع الخاص. ويُقارن التقرير بين السعودية والصين في العقد الأول من القرن العشرين، حيث كانت الصين في ذلك الوقت تشهد تحولات اقتصادية مماثلة.
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