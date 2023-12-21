مقترح لإلغاء عقوبة الجلد من نظام مكافحة المخدرات

قدّم عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور هادي اليامي مقترحًا لإلغاء عقوبة الجلد من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بحسب ما نقلته أخبار 24. ويستهدف مقترح التعديل أكثر من مادة في باب العقوبات من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ولاقى المقترح معارضة من اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، التي طالبت بالتريث لحين صدور نظام العقوبات الجديد.

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