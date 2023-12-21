شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: بيان هام من الصحة السعودية حول وصول متحور كورونا الجديد الى السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

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أعلنت هيئة الصحة العامة “وقاية” في المملكة عن انتشار سريع للمتحور JN.1 محليًا، وهو أحد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، حيث بلغت نسبة انتشاره 36٪ دون زيادة في تنويم العناية المركزة. وأكدت الهيئة في بيان رسمي عدم وجود ما يثير القلق حول هذا المتحور.

وصول متحور كورونا الجديد الى السعودية

من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية في الساعات الأخيرة من المتحور الجديد JN.1، الذي شهد انتشاراً سريعاً في عدة بلدان، مثيرةً المخاوف من تكرار تجربة جائحة كوفيد-19.

أعراض المتحور JN.1 تشمل الحمى، السعال، التعب، آلام في الجسم، الصداع، التهاب الحلق، سيلان أو احتقان الأنف، الغثيان، والقيء، والإسهال.

للوقاية من المتحور JN.1، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

الحصول على اللقاحات المعززة ضد فيروس كورونا.

ارتداء الكمامة في الأماكن العامة.

غسل اليدين بشكل متكرر.

تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى.

رغم أن هيئة “وقاية” أكدت عدم وجود ما يدعو للقلق، يظل من المهم اتخاذ التدابير الوقائية كوسيلة لحماية النفس والآخرين من انتشار الفيروس.