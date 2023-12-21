انت الان تتابع روسيا: المناورات العسكرية المشتركة لأمريكا واليابان وأستراليا تشكّل تهديدًا محتملًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 4:53 مساءً

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم "الخميس"، أن التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها اليابان والولايات المتحدة وأستراليا قرب جزيرة هوكايدو، تعدُّ تهديدًا عسكريًّا محتملًا لروسيا. وقالت الوزارة في بيان: "نعتبر مثل هذا النشاط الاستفزازي، الذي يشمل دولًا من خارج المنطقة؛ تهديدًا أمنيًّا محتملًا"؛ وفقًا لـ"رويترز". وبيّنت أنها قدّمت احتجاجًا رسميًّا إلى السفارة اليابانية في روسيا.

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: المناورات العسكرية المشتركة لأمريكا واليابان وأستراليا تشكّل تهديدًا محتملًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.