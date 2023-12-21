انت الان تتابع دوري روشن للمحترفين: الخليج يبتعد عن مناطق الخطر بثلاثية الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 5:07 مساءً

حقّق الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي الخليج، الفوزَ على شقيقه الفيحاء في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. وانتهت المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الخليج بثلاثية نظيفة. أهداف المباراة سجّلها: "يونج جانج" في الدقيقة 21، ثم أضاف خالد ناري الهدف الثاني في الدقيقة 32، ثم اختتم الأهداف اللاعب سامي الخيبري بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82. بتلك النتيجة يرفع الخليجُ رصيدَه عند النقطة رقم 22، في حين توقّف رصيد الفيحاء عند النقطة رقم 19.

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