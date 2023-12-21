مدير "الصحة العالمية" يطالب بوقف إطلاق النار في غزة لإنهاء مذبحة المدنيين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 5:26 مساءً

طالب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الخميس)، بإيقاف مذبحة المدنيين في غزة ووقف إطلاق النار فورًا، بعد سقوط 20 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 52 ألفًا آخرين في غزة في غارات إسرائيلية خلال 3 أشهر. وقال "جيبريسوس" عبر منصة "إكس": "حقيقة أننا نتحدث عن سقوط 20 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 52 ألفًا في نحو 3 أشهر، هو أمر مروع، وقبل كل شيء وصمة للإنسانية". وأوضح أن الوضع في غزة بالنسبة للسكان المحاصرين بداخلها أصبح كالجحيم على الأرض. وبين أن ⁠نحو 300 شخص يموتون يوميًا في غزة في المتوسط، مع احتدام القتال خصوصًا في ظل انهيار النظام الصحي، حيث لا يعمل سوى 9 مستشفيات بشكل جزئي من أصل 36 مستشفى في غزة، وجميع المستشفيات في شمال غزة توقفت عن العمل. وأضاف أن المرض والجوع ونقص المياه النظيفة والصرف الصحي تشكل مخاطر إضافية تتجاوز القنابل والرصاص.

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