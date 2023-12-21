وزير الطاقة ونائب رئيس الوزراء الأوزبكي يشهدان توقيع اتفاقية مشروع 800 ميجاواط طاقة متجددة وهيدروجين أخضر

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محمد بن مسعود - الدمام - التقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة، في الرياض اليوم، نائب رئيس الوزراء في جمهورية أوزبكستان جمشيد كوتشكاروف، حيث بحثا سبل التعاون المشترك بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة.

وشهد وزير الطاقة ونائب رئيس الوزراء في جمهورية أوزبكستان، توقيع اتفاقية بين شركة أكواباور، وكل من وزارتي الطاقة، والاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، وشركة يوكميوسانوات الأوزبكية لتنفيذ مشروع 800 ميجاواط طاقة متجددة وهيدروجين أخضر متكامل.

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