تراند اليوم : يمكن إجراؤه في المنزل.. بالفيديو.. "طبيب" يكشف الفرق بين "الغسيل البريتوني" و" الغسيل الكلوي الدموي"

صحيفة الخليج 365: كشف رئيس قسم الكلى في مستشفى الملك خالد الدكتور علي الطيار ، المقصود بالغسيل البريتوني، والفرق بينه وبين الغسيل الكلوي الدموي.

وقال خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية": "الغسيل البريتوني يتم عن طريق إدخال سائل عن طريق قسطرة في الجدار الأمامي للبطن، ويتم من خلال هذا السائل تنقية السموم في الدم وإجراء الغسيل بطريقة سهلة خلال نوم المريض ليلا، ويتم يوميا بشكل دوري، ويتم من قبل المريض في المنزل، على عكس الغسيل الكلوي الدموي يكون 3 مرات أسبوعيا خلال جلسة مدتها 4 ساعات.

وأشار إلى أنه عند إجراء الغسيل البريتوني، يشعر المريض بالراحة والنشاط والحمية الغذائية تكون أفضل، عكس الغسيل الدموي حيث يواجه المريض نزول الضغط والتعب وألم في العضل.

وأضاف، زيارة المريض إلى المستشفى خلال الغسيل البريتوني تتم مرة واحدة كل 4 إلى 6 أسابيع بينما الغسيل الدموي يحتاج المريض إلى 12زيارة شهريا.

ولفت إلى أن الغسيل البريتوني، استخدم قبل الغسيل الدموي ومتواجد في كثير من المستشفيات.