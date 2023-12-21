تراند اليوم : وكالة "بلومبيرغ": السعودية تتحول إلى صين جديدة

صحيفة الخليج 365: وصف تقرير لوكالة "بلومبيرغ" السعودية بـ"الصين الجديدة" نظرا لاستقطابها الواسع لرجال الأعمال والباحثين عن فرص استثمار جديدة.

فرص الاستثمار

ويضيف التقرير أنه وفي الأشهر الأخيرة انضمت إليهم مجموعة أخرى من الباحثين عن فرص الاستثمار الحريصين على الحصول على موطئ قدم مبكر في قصة النمو الكبيرة في الأسواق الناشئة.

رؤية جديدة

ويشير التقرير إلى أن بعض المستثمرين ينظرون إلى السعودية برؤية جديدة يجذبهم تيار مستمر من إصلاحات تشجيع الاستثمار الأجنبي والمشاريع الضخمة.

صندوق جديد للأسواق الناشئة

وقال فيرغوس أرغيل الذي ساعد في إطلاق صندوق جديد للأسواق الناشئة لشركة EFG New Capital قبل عامين، "تبدو السعودية الآن وكأنها الصين في العقد الأول من القرن العشرين".

وذكر التقرير أن البورصة السعودية هي الأكبر والأكثر سيولة في الشرق الأوسط وموطن أكبر منتج للنفط في العالم أرامكو بعد أن جمعت ما يقرب من 30 مليار دولار في بيع أسهم عام 2019.