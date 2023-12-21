تراند اليوم : "الفيل يبيض ولا يولد؟".. شاهد: مقطع طريف بين شابين على مسابقة سؤال والفائز يحصل على جائزة مفاجأة!

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول على منصة "تيك توك"، لقطة طريفة بين شابين، وجه إليهما سؤال "الفيل يبيض ولا يولد؟"

بدأ الأمر عندما وجه أحد الأشخاص سؤالًا للشابين، وقال له: "الفيل يبيض أم يولد؟"، رد عليه الشاب الأول: "معروف يبيض".

أما الشاب الثاني قال، يولد بسبب كبر حجمه.

ورجع الشخص يوجه السؤال مرة أخرى للشاب الأول وقال له: "ليش قلت يبيض؟"، ليرد: "لأن الفيل فصيلة من فصائل الماموث، والماموث تبيض مية بالمية".

واقتنع الشخص الثاني بإجابته وقال: "متأكد أنت أنه يبيض، هغير إجابتي خلاص يبيض وهي الإجابة النهائية".

ولكن سريعًا ما قام الشخص الأول بتغيير إجابته وقال إن الفيل يولد.

وفاز صاحب إجابة أن الفيل يولد، بالمسابقة، وحصل على الجائزة هاتف جديد، أما الشخص الثاني حصل على بيضة بسبب إجابته.