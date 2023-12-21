شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. إحباط تهريب 105 كلجم من القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الدوريات البرية لحرس الحدود محاربة المهربين لسموم المخدرات، إذ تمكنت في قطاع الدائر بمنطقة جازان من إحباط تهريب 105 كيلوجرامات من نبات القات المخدر.

واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

جهود مكافحة تهريب المخدرات في السعودية

— حرس الحدود السعودي (@BG994)

وأمس أُحبط تهريب كمية من المخدرات في جازان وعسير والباحة، وفي قطاع الدائر بمنطقة جازان بنحو 75 كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

الجهات الأمنية تهيب بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

ولفتت إلى أهمية الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.