شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| زيارة سفراء المعتمدين لدى المملكة وعائلاتهم إلى العلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت وزارة الخارجية لسفراء الدول المعتمدين لدى المملكة وعائلاتهم، يوم أمس، زيارة إلى محافظة العلا والمناطق الأثرية فيها.

ورافق السفراء خلال الزيارة وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبد المجيد السماري.

السفراء في العلا

تجول السفراء في منطقة الحِجر، والذي يعد أول موقع تاريخي في المملكة يدرج ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

واستمعوا لشرح تعريفي عن مجموعة قصر البنت وقصر الفريد.

كما شملت الزيارة مسرح مرايا، والذي يُعد أكبر مبنى مكسو بالمرايا في العالم.