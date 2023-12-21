شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والسودان.. مركز الملك سلمان يواصل جهوده الإغاثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال شهر نوفمبر من عام 2023.

وجرى ضخ 2.730.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 2.670.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 180 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 55 عملية تجفيف لمياه الصرف الصحي، إضافة إلى صيانة 15 حمامًا متنقلًا، وصيانة 14 خزان مياه، وتنفيذ 20 حملة لمكافحة نواقل الأمراض، إلى جانب تنفيذ حملة واحدة للنظافة، وفحص واحد لجودة المياه ، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.

حملة نظافة شاملة

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملة نظافة شاملة لإزالة الأتربة والمخلفات الصلبة من أحياء وشوارع مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وأكد وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي أهمية إقامة حملات النظافة الشاملة في القضاء على الأمراض التي تسبب التلوث في البيئة، مثمنًا دور مركز الملك سلمان للإغاثة في مثل هذه الحملات التي تسهم في الحد من انتشار الأمراض الأوبئة جراء تكدس المخلفات في الشوارع والأحياء السكنية.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم .

4.950 كرتون تمر

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 4.950 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا بولاية النيل الأبيض في جمهورية السودان، استفاد منها 25.685 فردًا، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية السودان.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في العالم.