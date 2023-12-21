شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار هطول الأمطار.. "الدفاع المدني" يصدر تعليمات مهمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستمر التحذير من حالة هطول الأمطار على مناطق المملكة، ما جعل المديرية العامة للدفاع المدني تدعو إلى الحيطة والحذر.

كما شددت على ضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

الطقس في مناطق السعودية

أيضا أكدت أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الجمعة حتى يوم الأحد المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل وخليص، ومناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية.

الطقس في المناطق السعودية

وفي خضم هذا، يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة وضرما ومرات والمزاحمية، ومناطق الجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والباحة وعسير وجازان.

هذا ويتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل جدة ورابغ وبحرة والطائف وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة وتربة والخرمة والمويه ورنية.

كما يتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء ومرات والمجمعة وثادق ورماح، ومنطقتي تبوك والمدينة المنورة.