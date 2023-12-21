أصدرت وزارة الداخلية بياناً اليوم أعلنت فيه تنفيذ حكم القتل حداً بجانيين في منطقة جازان. وجاء في البيان أن الجانيين هما: مد سيرازول مدجلاال بيفاري

مفضل موجون علي وكلاهما من جنسية بنغلاديش. وقد أدينا بقتل المجني عليه محمد ارزوخان، هندي الجنسية، غيلةً. تفاصيل الجريمة: استدرج الجانيان المجني عليه إلى أرض فضاء في سيارتهما.

اعتديا عليه بخنقه بقطعة قماش من الخلف في غفلته.

رشوا مبيد حشري داخل فمه.

أدى ذلك إلى وفاته.

أخفيا الجثة بدفنها. دافع الجريمة: خلافات مالية.

تعاطي الجانيين أقراص الإمفيتامين المحظورة. الإجراءات القانونية: تم القبض على الجانيين.

تم التحقيق معهما.

تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما.

تم إحالتهما إلى المحكمة المختصة.

صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما.

تم الحكم عليهما بالقتل حداً لقتلهما المجني عليه غيلة.

تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.

صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً. تنفيذ الحكم: تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانيين يوم الخميس 8 / 6 / 1445هـ الموافق 21 / 12 / 2023م بمنطقة جازان.

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